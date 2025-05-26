Александр Хинштейн уточнил ситуацию с чиновниками-уголовниками

Сегодня, 26 мая, на еженедельной планерке с подчиненными врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вновь поднял тему чиновников-уголовников.

— Я еще раз хочу обратить внимание на то, что ни в коем случае нельзя допускать любых крайностей. В ваш адрес направлена информация по всем лицам, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или чье преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям, — обратился к коллегам глава региона.

— Там перечислены все составы уголовных преступлений, но при этом обращаю внимание, что моя позиция в том, что речь должна идти именно о тех составах, которые образуют угрозу для пребывания человека на службе или работающего в системе власти. Это предумышленные преступления, преступления коррупционной направленности, тяжкие, а уж тем более особо тяжкие преступления, экономические составы. Александр Хинштейн уточнил, что в случаях с непредумышленными преступлениями, например ДТП, не стоит принимать какие-либо жесткие меры, увольнять сотрудника не нужно.