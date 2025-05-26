Американист объяснил резкую критику Трампа в адрес Путина

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина связаны с усталостью американского лидера от урегулирования украинского конфликта. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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Ранее Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал Владимира Путина за недавние массированные удары по объектам на Украине. Также американский лидер отметил в беседе с журналистами, что "абсолютно точно рассматривает ужесточение санкций" против РФ. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Трампа "эмоциональной перегрузкой" и подчеркнул, что действия российских военных являются ответом на атаки ВСУ по мирной инфраструктуре нашей страны.

По словам Блохина, такие резкие высказывания со стороны США – традиционный для них способ надавить на стороны конфликта и заставить скорее сесть за стол переговоров.

"Трамп понимает, что, если сейчас Россия и Украина не договорятся, последняя вскоре потеряет весь свой суверенитет", – пояснил политолог.

В целом все это делается на фоне того, что Трамп начал уставать от урегулирования украинского конфликта, потому что процесс пробуксовывает. По этой же причине он уже передал бразды правления в модерации переговоров президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Если бы Трамп чувствовал, что победа близка, он бы этого не сделал.

Теперь высока вероятность, что скоро Штаты вообще выйдут из процесса и самоустранятся, считает Блохин.

"Для России это хорошо, так как после этого Украина сразу потеряет половину западной военной и финансовой помощи. Правда, ее по-прежнему продолжит поддерживать Европа", – отметил эксперт.

Ранее член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди предположила, что Владимир Зеленский может сорвать переговоры с РФ из-за отчаяния. По ее мнению, лидер Украины находится в патовой ситуации и поэтому готов пойти на любые провокации, чтобы затянуть или вовсе сорвать диалог между Москвой и Киевом.