Обвинения Великобритании в адрес России выглядят безпочвенными и смехотворными. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Москву заподозрили в поджоге дома премьера Британии Кира Стармера.

«Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании. Как правило, все эти подозрения являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными», — заявил Песков.

По информации газеты Financial Times, Лондон заподозрил Россию в причастности к поджогу дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Пожар в его доме произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Позднее лондонская полиция сообщила о задержании двух подозреваемых, ими оказались два украинца и гражданин Румынии.