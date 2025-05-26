В Кремле ответили на критику Трампа в адрес Путина

Президент России Владимир Путин принимает решения, необходимые для безопасности страны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя критику американского лидера Дональда Трампа в адрес российского коллеги.

«Мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал лидерам накануне празднования Дня Победы. Угрозы слышали все. Лидеры, которые были здесь, стали свидетелями попыток нанесения ударов дронами накануне важного дня. Попытки продолжаются, президент делает то, что должен для обеспечения безопасности России», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона признательна США и Трампу за содействие в запуске переговорного процесса с Украиной. При этом, по словам пресс-секретаря, сейчас фиксируется ответственный момент, связанный с эмоциональной нагрузкой.

В Совфеде прокомментировали «грубость Трампа в отношении президента России»

Трамп раскритиковал действия Путина на Украине в ночь на 26 мая. Глава Белого дома заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.