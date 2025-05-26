ВС России наносят удары по военным целям на Украине в ответ на атаки ВСУ на российские мирные объекты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар... по военным объектам и военным целям», — сказал Песков в ходе брифинга.

Накануне агентство Reuters передавало, что ВС России нанесли крупнейший воздушный удар по территории Украины с начала СВО.

В Кремле ответили на критику Трампа в адрес Путина

Позднее спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог призвал к немедленному прекращению огня после удара по ВПК Украины.