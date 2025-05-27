Россия получила ноту протеста от Польши в связи с демонтажем барельефов польских военных наград на комплексе «Медное» в Тверской области. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подтвердила, что Польша передала российской стороне ноту протеста из-за демонтажа барельефов.

«Все эти якобы протесты выглядят цинично и лицемерно», — сказала Захарова.

Она объяснила, что поляки многие годы уничтожают памятники советским воинам, «делают это со злым умыслом».

В июле 2020 года в Польше неизвестные похитили памятник Рокоссовскому с муниципального кладбища. Позже обезглавленный бюст был найден на окраине города в поле. Сообщалось об обнаружении утерянных фрагментов, включая голову, однако их состояние было неизвестно. Спустя пять лет для поврежденного памятника была изготовлена новая голова.