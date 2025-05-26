Резкое высказывание президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина подтверждает, что он выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника, которым в этот раз была глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Грубость Трампа в отношении президента России лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. В данном случае - Урсулы фон дер Ляйен, с которой Трамп поговорил по телефону накануне вечером, и которая не могла не поделиться с ним клокочущей ненавистью к России», — написал Косачев.

На самом же деле, по его словам, «сошел с ума» исключительно Владимир Зеленский, поскольку ВСУ «бьют не по целям, а по площадям». Сенатор напомнил, что Украина «начала агрессию против собственного народа» в 2014 году.

Трамп оказался недоволен Путиным

Парламентарий призвал Трампа признать, что «российские ракеты и беспилотники бьют по исключительно по военным и точечным целям», что является принципиальным отличием политики Путина от курса Зеленского.

«И в этом смысле Трампу надо либо разнообразить собеседников, либо перестать брать на веру все, что они льют в его доверчивые уши», — заключил Косачев.

До этого президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Владимира Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.