Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Киевом

Песков: Понимания по новому раунду переговоров с Киевом пока нет
Пока по продолжению переговоров России и Украины понимания нет. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, насколько Россия удовлетворена посреднической ролью Турции и исходит ли Кремль из того, что новый раунд переговоров с Киевом должен быть на турецкой территории, Песков сказал: "Пока по продолжению переговорного процесса и месту проведения понимания нет".
"Нужно подготовиться к следующему раунду, поэтому пока об этом говорить преждевременно", - подчеркнул представитель Кремля. "Разумеется, мы признательны Турецкой республике за идеальные условия, которые турецкая сторона обеспечивает для проведения стамбульских переговоров", - сказал он.