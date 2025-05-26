Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Киевом

Пока по продолжению переговоров России и Украины понимания нет. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На вопрос о том, насколько Россия удовлетворена посреднической ролью Турции и исходит ли Кремль из того, что новый раунд переговоров с Киевом должен быть на турецкой территории, Песков сказал: "Пока по продолжению переговорного процесса и месту проведения понимания нет".