Белгородский губернатор уволил главу Грайворонского округа Геннадия Бондарева
Уволен глава Грайворонского округа Белгородской области Геннадий Бондарев. Об его отставке сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа", - написал глава региона в своем канале в Telegram.
Накануне в Грайворонском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 13 сел.
Геннадий Бондарев возглавлял Грайворонский округ (до того - район) с 2017 года. Был переизбран на должность в 2023 году.
Геннадий Иванович родился в 1960 году. В 1980-х годах работал в райкоме КПСС, в 1990-х занимался сельским хозяйством. В декабре 1999-го года стал главой Борисовского района, в октябре 2001 года - депутатом Белгородской областной Думы.
23 мая Вячеслав Гладков посетил село Мокрая Орловка в Грайворонском округе. После этого он назвал "плохой" работу с населением. Губернатор региона отметил, что решение главы Грайворонского округа закрыть администрацию села привело к ощущению брошенности у жителей.
"К сожалению, иногда вижу слабое реагирование властей округа. Это приводит к дестабилизации и так крайне сложной обстановки в населенных пунктах… Бросать людей никто не имеет права", - написал Вячеслав Гладков.