Белгородский губернатор уволил главу Грайворонского округа Геннадия Бондарева

Уволен глава Грайворонского округа Белгородской области Геннадий Бондарев. Об его отставке сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа", - написал глава региона в своем канале в Telegram.

Накануне в Грайворонском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 13 сел.

Геннадий Бондарев возглавлял Грайворонский округ (до того - район) с 2017 года. Был переизбран на должность в 2023 году.

Геннадий Иванович родился в 1960 году. В 1980-х годах работал в райкоме КПСС, в 1990-х занимался сельским хозяйством. В декабре 1999-го года стал главой Борисовского района, в октябре 2001 года - депутатом Белгородской областной Думы.

23 мая Вячеслав Гладков посетил село Мокрая Орловка в Грайворонском округе. После этого он назвал "плохой" работу с населением. Губернатор региона отметил, что решение главы Грайворонского округа закрыть администрацию села привело к ощущению брошенности у жителей.