Посол Озеров высказался об отношении РФ к Молдавии

Российский посол в Кишинёве Олег Озеров заявил в интервью РИА Новости, что Россия не создавала и не создаёт угроз безопасности, независимости и суверенитету Молдавии.

«Наоборот, в рамках существующего, ныне действующего, к сожалению, в очень урезанном виде договора о дружбе и сотрудничестве Россия выступает за укрепление суверенитета, территориальной целостности и нейтралитета Молдавии», — подчеркнул дипломат.

По его словам, шаги, предпринимаемые по пересмотру этих компонентов, являются не нашей позицией.

«Не мы эти шаги предпринимаем», — добавил Озеров.

Ранее стало известно, что в новом молдавском учебнике говорится о войне Молдавии с Россией из-за Приднестровья.

Также МИД России рассказал о лицемерной позиции Молдавии в отношении СНГ.