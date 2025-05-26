В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается включить самозанятых в программу социальных гарантий.

© РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, документом предлагается расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Сегодня, по данным агентства, граждане, применяющие налог на профессиональный доход, никак не включены в систему социального страхования, в связи с чем женщины не могут получать оплачиваемый больничный лист, выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

Основатель проекта-стартапа «Самбанкинг», экономист Борис Фролов ранее рассказал, чем самозанятые отличаются от индивидуальных предпринимателей.

Также сообщалось, что президент сервиса SuperJob Алексей Захаров призвал ликвидировать налоговый режим для самозанятых в России.