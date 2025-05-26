В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты домохозяйкам

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, согласно которому предлагается установить основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек.

Как отмечает РИА Новости, речь идёт о лицах, занятых исключительно ведением домашнего хозяйства, включающего в том числе уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями.

При этом, по данным агентства, законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели гражданство России — они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в стране.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам.

Также стало известно, что в Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми.