Симоньян заявила о личном переживании за здоровье Трампа
Многие переживают за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за проводимой им политики, Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».
По ее словам, она в числе этих людей.
«Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье», — сказала Симоньян.
Она объяснила переживание тем, что Трамп отличается от других президентов США, «которые делали одно и тоже, картинка меняется, а план прежний». В частности, он не вводит новые санкции против РФ, несмотря на давление внутри страны.
Симоньян сравнила Трампа с другим американским лидером, Джоном Кеннеди, «который более-менее проводил, хотя бы пытался, отличное от установленного плана» и «к русским относился с большим понимаем».
Ранее Симоньян заявила, что гегемония Запада закончилась. По ее словам, это подтвердилось тем, что в Параде Победы в Москве участвовали лидеры разных государств, что говорит о многополярности мира.