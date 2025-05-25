Многие переживают за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за проводимой им политики, Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

По ее словам, она в числе этих людей.

«Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье», — сказала Симоньян.

Она объяснила переживание тем, что Трамп отличается от других президентов США, «которые делали одно и тоже, картинка меняется, а план прежний». В частности, он не вводит новые санкции против РФ, несмотря на давление внутри страны.

Симоньян сравнила Трампа с другим американским лидером, Джоном Кеннеди, «который более-менее проводил, хотя бы пытался, отличное от установленного плана» и «к русским относился с большим понимаем».

Ранее Симоньян заявила, что гегемония Запада закончилась. По ее словам, это подтвердилось тем, что в Параде Победы в Москве участвовали лидеры разных государств, что говорит о многополярности мира.