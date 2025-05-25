МИД Финляндии вызвал посла России

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова для разъяснений касательно инцидента, произошедшего у побережья Порвоо 23 мая, сообщает агентство Yle.

«Министерство иностранных дел вызвало посла России Павла Кузнецова для дачи разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии 23 мая», — говорится в публикации.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что страна серьёзно относится к сообщению о нарушении её территориальной целостности.

Российскому послу будет вручена нота с требованием объяснить обстоятельства инцидента.

В феврале МИД Финляндии вызывало российского посла из-за «нарушения» воздушного пространства.