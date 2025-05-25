Россия отправила в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи

Россия поставила значительную партию гуманитарной помощи в северную афганскую провинцию Балх, передав 1280 т муки местному отделению Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), сообщает агентство Ariana News.

«Представители северного отделения ВПП приветствовали доставку, подчеркнув, что помощь будет распределена среди уязвимых семей по всему региону», — говорится в публикации.

Руководитель офиса ВПП Наджибулла Рахмани выразил благодарность России за данную помощь и отметил обеспокоенность сокращением объёмов международной гумпомощи для страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать оказывать гуманитарную помощь ЦАР.