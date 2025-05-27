Лавров в начале июня проведет переговоры с замгенсека ООН

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Министр иностранных дел Сергей Лавров 2 июня примет находящегося в Москве заместителя генсека ООН, главу Управления по координации гуманитарных вопросов Томаса Флетчера. Об этом сообщила во время брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров в начале июня проведет переговоры с замгенсека ООН
© РИА Новости
«В ходе встречи планируется обсудить наиболее острую ситуацию в зоне гуманитарных кризисов, включая Ближний Восток, зону Палестины, Сирию, Ливан, Судан, Йемен, Мьянму, Афганистан. Будут рассматриваться вопросы деятельности ООН на Украине. Тематика связана с работой Управления, в том числе в контексте комплексной реформы ООН», — пояснила Захарова.

В начале мая агентство Reuters сообщало, что ООН рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру.

В записке отмечается, что отделы Всемирной продовольственной программы (ВПП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) могут объединить в единую гуманитарную организацию.

По данным журналистов, проблемы организации связаны с недостатком финансирования. ООН пытается справиться с последствиями сокращения помощи США иностранным государствам, из-за чего были подорваны гуманитарные организации.

В апреле директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов заявил, что структуры ООН, включая подразделения международных агентств в России, вынуждены работать «на надрыве» возможностей из-за финансовых трудностей.

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