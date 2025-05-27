Лавров в начале июня проведет переговоры с замгенсека ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров 2 июня примет находящегося в Москве заместителя генсека ООН, главу Управления по координации гуманитарных вопросов Томаса Флетчера. Об этом сообщила во время брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе встречи планируется обсудить наиболее острую ситуацию в зоне гуманитарных кризисов, включая Ближний Восток, зону Палестины, Сирию, Ливан, Судан, Йемен, Мьянму, Афганистан. Будут рассматриваться вопросы деятельности ООН на Украине. Тематика связана с работой Управления, в том числе в контексте комплексной реформы ООН», — пояснила Захарова.

В начале мая агентство Reuters сообщало, что ООН рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру.

В записке отмечается, что отделы Всемирной продовольственной программы (ВПП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) могут объединить в единую гуманитарную организацию.

По данным журналистов, проблемы организации связаны с недостатком финансирования. ООН пытается справиться с последствиями сокращения помощи США иностранным государствам, из-за чего были подорваны гуманитарные организации.

В апреле директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов заявил, что структуры ООН, включая подразделения международных агентств в России, вынуждены работать «на надрыве» возможностей из-за финансовых трудностей.