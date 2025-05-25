Медведев раскрыл размеры возможной буферной зоны на Украине

Буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь киевскому режиму будет продолжаться, рассказал в своем англоязычном Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В четверг, 22 мая, во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.

«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона будет выглядеть так, как на видео ниже», — отметил Медведев.

Свой пост политик сопроводил видеороликом, в котором в качестве буферной зоны обозначена почти вся Украина, кроме небольшой части на западе.

Путин заявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что глубина буферной зоны у границ с Украиной зависит от конкретного района.