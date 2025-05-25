Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и провести расследование по факту надругательства над Государственным флагом России в Грузии. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ.

О возбуждении дела стало известно в воскресенье, 25 мая.

«Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности», — сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел в Грузии во время песенного фестиваля. Один из исполнителей надругался над Государственным флагом Российской Федерации.