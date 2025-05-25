Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над российским флагом во время песенного фестиваля в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В СМИ сообщалось о том, что в Республике Грузия во время песенного фестиваля один из исполнителей надругался над государственным флагом Российской Федерации. Председатель СК РФ поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Захарова прокомментировала осквернение флага России в Грузии

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором грузинский певец осквернил российский триколор во время музыкального фестиваля в Тбилиси. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы РФ дадут соответствующую оценку этой ситуации.