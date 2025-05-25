Глава МИД Украины Андрей Сибига выбрал неверный путь, призывая усилить давления на Россию ради прекращения огня.

Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Призывы усилить давление на Россию — это не тот путь, который Украина пытается избрать. Они провоцируют мировую общественность, делая все, чтобы мирное соглашение не было реализовано», — сказал Чепа.

Он напомнил, что, когда начались переговоры в Стамбуле, Украина значительно усилила атаки по гражданским объектам на территории России, тем самым провоцируя Москву на ответ. Депутат заметил, что «ответ на эти террористические удары пошел». Россия об этом предупреждала и будет предупреждать, отметил Чепа.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВС РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию республики, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию».