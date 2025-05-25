Захарова прокомментировала осквернение флага России в Грузии

Осквернение флага России на концерте в Грузии не перечеркнет уважение к нему со стороны многих достойных грузин.

Так инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Достойные потомки царицы Тамары (...), достигшие в своей профессии настоящих высот, в отличие от не стоящего внимания дна, с исконно грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором», — подчеркнула она.

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Вместе с тем грузинского певца Эрекле Гецадзе она прямо назвала «психом» и «безмозглым». Кроме того, она уточнила, что оценку происшествию дадут правоохранительные органы России.