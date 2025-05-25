Путин на неделе проведет контакты с зарубежными гостями

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет контакты с зарубежными гостями, а также пообщается с деловыми кругами России в День предпринимательства. О планах президента сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Кроме того, накануне Дня защиты детей президент пообщается с многодетными семьями. Также в графике главы государства участие в заседании наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей" и заседание Совета по физической культуре и спорту.

Помимо этого, Путин соберет Совбез.