МИД РФ раскрыл ответ Швеции на акт вандализма против посольства

Стокгольм в понедельник, 26 мая, получит ноту протеста на фоне нападения с использованием дрона на посольство России в Швеции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Посольство России в Швеции в воскресенье, 25 мая, подверглось нападению беспилотника, сбросившего стеклянную ёмкость с краской у входа в здание.

«Завтра Стокгольм получит ноту протеста. Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и чётко выполнять обязательства по Венской конвенции», — отметила Захарова.

В российской дипмиссии сообщили ранее, что неоднократно обращались в МИД Швеции и к полиции с настоятельными призывами пресечь подобные атаки, а также выполнять в полном объеме обязательства страны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Напомним, что 28 января этого года постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота дипмиссии в Стокгольме на легковом автомобиле.

Кроме того, 15 апреля на асфальт перед центральным входом в служебное здание посольства, а также перед жилым комплексом на его территории были сброшены емкости с краской.