Лавров заявил о победе российского добра над злом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил на тему борьбы добра со злом в контексте противостояния России и Запада. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты напомнили главе ведомства о том, что он однажды заявил о продолжающейся борьбе «добра со злом». А затем обозначил, что именно Запад давно нарек себя неким «добром».

«У нас такого добра навалом, как на Западе. Поэтому у нас свое добро есть. И именно оно побеждает зло», — отметил Лавров.

Ранее министр сообщил, что Россия продолжит прикладывать усилия, направленные на мирное урегулирование.

Лавров уточнил, что работа будет продолжаться даже на фоне всевозможных провокаций со стороны других стран.