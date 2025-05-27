Путин: РФ хотят выставить виноватой в конфликте на Украине

Россию вынудили отвечать на происходящее на Украине и сейчас пытаются выставить ее виноватой в этом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов в Кремле.

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Он напомнил, что не Москва организовала госпереворот на Украине.

"Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили - и все, как будто так и надо - кровавый (переворот - ред.) причем", - приводит слова президента РИА Новости.

При этом Путин подчеркнул, что после госпереворота со стороны киевского режима начались гонения на жителей Донбасса.

"Просто вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми", - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявлял, что до госпереворота на Украине и до обострения обстановки в Донбассе довели западные страны, которые хотели сохранить привлекательность НАТО. То же самое, по его мнению, происходит и в Азии, и на Корейском полуострове.