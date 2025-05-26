В посольстве РФ в Швеции ответили на вопрос о людях, устроивших атаки дронов

Сбросившие с беспилотников емкости с краской на посольство России в Швеции до сих пор не найдены. Об этом заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.

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«Злоумышленники, осуществляющие подобные нападения, до сих пор не найдены. Инциденты продолжаются», — рассказали в посольстве.

Дипломаты отметили, что посольство обращалось в полицию и направляло ноты протеста в МИД Швеции с требованием обеспечить безопасность. Однако никакого результата это не дало.

В посольстве сказали, что самостоятельно принимают меры по обеспечению безопасности самой дипмиссии и ее сотрудников. Но их возможности в этом плане ограничены.

26 мая в посольстве РФ в Швеции сообщили, что за последний год на них было совершено 11 атак.

Последние два случая в дипмиссии назвали особенно опасными, поскольку злоумышленники сбросили на посольство с дронов стеклянные сосуды с краской, которые при разбивании и в силу своего веса могут нанести серьезные увечья.