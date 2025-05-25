Посольство РФ в Швеции подверглось нападению

Посольство России в Швеции распространило в воскресенье сообщение об очередном нападении на дипломатическую миссию. Неизвестные запустили дрон, который сбросил на территорию посольства стеклянную емкость с краской.

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Инцидент произошел сегодня около 3:40 утра.

«Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», — сказано в сообщении посольства.

Дипломаты отметили, что подобные нападения стали регулярными, они продолжаются уже более года.

Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции. Дипломаты настоятельно призывали местные власти пресечь подобные атаки и выполнять обязательства Венской конвенции по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий.

«Результатов, тем не менее, нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права», — сказано в заявлении диппредставительства.

Российские дипломаты заявили, что ответственность за возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях.