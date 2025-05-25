Лавров обсудит с главой МИД Турции ситуацию вокруг переговоров РФ и Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан, который будет находиться с рабочим визитом в Москве 25-27 мая, обсудят на встрече развитие ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе предстоящей встречи министры обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе. Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Будет затронута тема безопасного судоходства в Черном море", - указали в министерстве.

Министры также обсудят на встрече вопросы формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами.