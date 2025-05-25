В Совфеде прокомментировали возможность отмены пенсий для родившихся после 1995 года
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал «бурную и эмоциональную дискуссию» о возможном лишении пенсии части россиян. В телеграм-канале сенатор отметил, что это невозможно с точки зрения конституционного права.
Клишас написал, что развернулась «бурная и слишком уж эмоциональная дискуссия», но надо помнить, что Конституция Российской Федерации гарантирует всем россиянам пенсии по возрасту.
Он напомнил о статье 39, в которой говорится, что «каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом».
Кроме того, государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
Накануне российский предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев заявил, что необходимо отменить пенсии по старости для россиян, которым сейчас 30 лет и меньше.
Ранее аналогичное предложение высказал журналист Сергей Мардан. В Госдуме раскритиковали данную инициативу.