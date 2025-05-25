Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал «бурную и эмоциональную дискуссию» о возможном лишении пенсии части россиян. В телеграм-канале сенатор отметил, что это невозможно с точки зрения конституционного права.

Клишас написал, что развернулась «бурная и слишком уж эмоциональная дискуссия», но надо помнить, что Конституция Российской Федерации гарантирует всем россиянам пенсии по возрасту.

Он напомнил о статье 39, в которой говорится, что «каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом».

Кроме того, государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

Накануне российский предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев заявил, что необходимо отменить пенсии по старости для россиян, которым сейчас 30 лет и меньше.

Ранее аналогичное предложение высказал журналист Сергей Мардан. В Госдуме раскритиковали данную инициативу.