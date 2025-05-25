В Совфеде рассказали об учениях НАТО на границе с Россией

Несколько тысяч военных стран НАТО участвуют в учениях на границах с Россией в Финляндии, пока президент США Дональд Трамп «разбирается с европейцами» и клянется не допустить Украину в альянс. Об этом написал глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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«Несколько тысяч натовских военных участвуют в учениях всего в 70 милях от границы с Россией в Лапландии, расположенной на северной оконечности Финляндии. <…> В учениях также участвуют британские военные. По признанию руководителей маневров, они проводятся «безусловно с учетом», то есть против России. А их целью является улучшение взаимодействия между военными трех стран и испытания новой военной техники», — написал Пушков.

По его словам, пока президент США разбирается с европейцами и заверяет, что не допустит членства Украины в военном блоке, военная машина НАТО «работает своим чередом».

До этого верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис высказал мнение, что странам — членам альянса следует возродить проводившиеся во время холодной войны масштабные военные учения Reforger для «сдерживания России». По его словам, это были не просто маневры или штабные учения, а демонстрация текущих военных планов в режиме реального времени.