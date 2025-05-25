Песков раскрыл любопытную деталь о разговоре Путина и Трампа

Перевод во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа был последовательным, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

Путин и Трамп провели 19 мая двухчасовой телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили двустороннюю торговлю и урегулирование конфликта на Украине. Российский лидер назвал разговор содержательным, откровенным и полезным.

«Президент слышит голос своего визави, то есть слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит», — уточнил Песков.

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Представитель Кремля отметил, что Путин понимает английский язык и может самостоятельно «первую какую-то снимать информацию».