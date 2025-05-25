Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ

Вертолет президента России Владимира Путина находился в эпицентре масштабной атаки ВСУ, когда он посещал Курскую область 20 мая, сказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин эфире телеканала "Россия-24".

По словам Дашкина, вертолет был "фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника". Командир дивизии сказал, что интенсивность атаки во время пролета президентского борта значительно возросла.

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ВС РФ одновременно вели воздушный бой и обеспечивали безопасность пролета, сказал Дашкин. Он заявил, что атака БПЛА была отражена, а все дроны противника уничтожены.

Путин посетил Курскую область 20 мая.