Володин рассказал о законопроекте о защите религиозных символов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступают обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.

Подобные факты вызывают возмущение. В этой связи готовим законодательную инициативу, направленную на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, — об обязательном использовании их как неотъемлемой части изображений культовых зданий: в СМИ; в интернете; при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг; в государственных, муниципальных символах, знаках, эмблемах; в объявлениях; на вывесках; в рекламе, написал Володин в своем Телеграм-канале.

По его словам, такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране.