Бывший премьер России прокомментировал слова Кобякова о юридическом роспуске СССР

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Украина была одной из первых, кто начал процесс выхода из СССР. Об этом, комментируя слова советника президента Антона Кобякова о юридическом существовании СССР, заявил бывший премьер России Сергей Степашин.

Бывший премьер России прокомментировал слова Кобякова о юридическом роспуске СССР
© РИА Новости

Его слова передает РИА Новости.

«С юридической точки зрения, Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП», — сказал Степашин.

Он добавил, что знал об этом, так как в этот период находился у власти.

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Так бывший премьер прокомментировал слова Кобякова, который назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР. Он напомнил, что СССР создавал съезд народных депутатов в 1922 году. По его мнению, распускать страну нужно было по решению этого же съезда.

Слова Кобякова оценил юрист Владимир Синюков. По его словам, ликвидация Советского Союза прошла с нарушениями внутригосударственного и международного права, поэтому сейчас этот статус нужно комплексно легализовать по современным нормам.

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