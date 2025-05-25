Бывший премьер России прокомментировал слова Кобякова о юридическом роспуске СССР

Украина была одной из первых, кто начал процесс выхода из СССР. Об этом, комментируя слова советника президента Антона Кобякова о юридическом существовании СССР, заявил бывший премьер России Сергей Степашин.

Его слова передает РИА Новости.

«С юридической точки зрения, Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП», — сказал Степашин.

Он добавил, что знал об этом, так как в этот период находился у власти.

Медведев заявил, что решающий вклад в поражение Гитлера внес СССР

Так бывший премьер прокомментировал слова Кобякова, который назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР. Он напомнил, что СССР создавал съезд народных депутатов в 1922 году. По его мнению, распускать страну нужно было по решению этого же съезда.

Слова Кобякова оценил юрист Владимир Синюков. По его словам, ликвидация Советского Союза прошла с нарушениями внутригосударственного и международного права, поэтому сейчас этот статус нужно комплексно легализовать по современным нормам.