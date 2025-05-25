Келин: британские дипломаты разучились разговаривать без ультиматумов

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Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами из других стран, не используя ультиматумы.

Келин: британские дипломаты разучились разговаривать без ультиматумов
© РИА Новости

«Надо сказать, что за последние три года я здесь выслушал очень много ультиматумов, особенно в Форин-офисе. Складывается ощущение, что в Лондоне по-другому разучились разговаривать», — подчеркнул он.

При этом Келин добавил, что данную тенденцию отмечают и некоторые другие послы, работающие в столице Британии.

«И должен сказать, что на это жалуются и некоторые другие послы в Лондоне. Именно на этот тон, который приобрела британская дипломатия», — добавил российский дипломат.

Ранее Келин заявил, что британские правительства безответственно ведут себя на мировой арене.

Также, по его словам, Лондон укрепляет ощущение безнаказанности Владимира Зеленского, потакая ему.

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