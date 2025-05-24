Названа дата планируемого визита в Россию лидера Йемена

Лидер Йемена Ришад аль-Алими собирается совершить визит в Россию 27 мая. Такие данные озвучили в пресс-службе главы республики в ответ на запрос агентства РИА Новости.

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Глава совета президентского руководства приедет в РФ на три дня, с 27 по 29 мая, уточнили там. В эти дни у него запланирована двусторонняя встреча с президентом страны Владимиром Путиным.

Ришад аль-Алими пришел к власти на территориях Йемена (не находящихся под контролем движения шиитов «Ансар Алла») три года назад. Предыдущий глава Абд Раббо Мансур Хади в начале апреля 2022 года объявил о создании президентского руководящего совета, в состав которого вошли ключевые политики Северного и Южного Йемена. Тогда же он распорядился, чтобы вице-президент Али Мохсен аль-Ахмар оставил свой пост.

Сообщалось, что в рамках переходного периода новое ведомство будет отвечать за политику, военные дела и безопасность страны.

На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) принять участие в первом российско-арабском саммите. Мероприятие намечено на 15 октября, и должно помочь укреплению сотрудничества между странами, а также внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.