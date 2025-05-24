МИД: Додик приедет в Москву

Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик примет участие в 13-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщили в российском МИД.

«Участие в форуме подтвердил президент Республики Сербской Милорад Додик, с которым у (секретаря Совбеза России. — RT) Сергея Шойгу также запланирована двусторонняя беседа», — отметили в Telegram-канале дипведомства.

Ранее стало известно, что лидер Йемена Ришад аль-Алими планирует приехать с визитом в Россию 27 мая.

Также сообщалось о планах главы МИД Турции Хакана Фидана посетить Россию 26—27 мая с рабочим визитом.