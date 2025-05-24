Сменяющие друг друга правительства Соединенного Королевства одинаково безответственно ведут себя на международной арене, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин. Он добавил, что кабмины сохраняют преемственность антироссийского курса и поддержки Украины, пишет РИА Новости.

© Посольство России в Великобритании/X

В апреле министр обороны королевства Джон Хили объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £350 млн.

«[Премьер-министры Великобритании] Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер проявляют примерно одинаковую воинственность и безответственность в оценке международной ситуации и последствий своих действий», — отметил Келин.

Дипломат напомнил, что за последние годы в королевстве сменились четыре премьера и четыре или пять министров иностранных дел.

Вместе с тем, констатировал Келин, преемственность антироссийского курса и бессмысленной и безоглядной поддержки Украины сохранилась на прежнем уровне.