Депутат назвала оскорбительными слова священника о русских мужчинах

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала иерея РПЦ Павла Островского, назвавшего российских мужчин «овощебазой с триколором». Парламентарий заявила, что ждет реакции уполномоченных лиц и общественности.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи отметила, что для нее уважение государственной символики непререкаемо, «равно как и уважение мужчинам всех национальностей и религиозных взглядов».

«Будет ли реакция на оскорбительные, по моему мнению, по отношению и к российским мужчинам, и к государственному флагу России, заявления Островского со стороны как уполномоченных на то лиц, так и общественности?» — написала Останина в телеграм-канале.

Ранее иерей Островский, говоря о браках россиянок с мигрантами, сказал, что российские мужчины не делают предложений, и это «реально овощебаза с триколором».

Впоследствии священник извинился за «эмоциональный порыв».