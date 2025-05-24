Депутат назвала оскорбительными слова священника о русских мужчинах

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина резко раскритиковала высказывание иерея Павла Островского, назвавшего российских мужчин «овощебазой с триколором». Свою позицию она изложила в Telegram-канале «Новости с Останиной», подчеркнув недопустимость оскорблений в адрес граждан и государственной символики.

Она отметила, что, будучи сторонницей восстановления советской символики, все же считает недопустимым пренебрежение к действующему триколору. Останина также выразила недоумение, как подобные заявления сочетаются с декларируемой защитой семьи и традиций.

Иерей РПЦ извинился за сравнение российских мужчин с овощами

«Будет ли реакция на оскорбительные высказывания в адрес мужчин и флага России со стороны уполномоченных лиц и общества?» — задалась вопросом депутат.

Ранее Островский, объясняя рост браков россиянок с иностранцами, заявил, что российские мужчины «тянут с предложениями, как овощебаза с триколором». После волны критики он извинился, назвав свои слова эмоциональной реакцией.