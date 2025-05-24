Глава Дагестана Меликов пошутил в ответ на выданный Украиной заочный приговор

Глава Дагестана Константин Меликов в субботу, 24 мая, в ответ на выданный ему заочный приговор суда на Украине отметил, что воспринимает это как высокую оценку собственной роли в успехах российской армии на передовой.

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— Вот все, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда, — написал Меликов в своем Telegram-канале.

4 марта Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины». Представители ведомства уточнили, что дело было заведено в том числе по статьям «Покушение на территориальную целостность Украины» и «Пропаганда войны».

3 марта украинские специальные службы также заочно предъявила обвинения народному артисту России Григорию Лепсу в связи с его поддержкой специальной военной операции, указав на обещание певца выплатить российским военнослужащим по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины.

Советский и российский артист цирка и дрессировщик Юрий Куклачев также прокомментировал свое включение в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. По словам клоуна, это свидетельствует об опасности его профессии.