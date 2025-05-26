Песков: Россия пока не передала Киеву проект меморандума

Проект меморандума о будущем мирном договоре пока Киеву не передан. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Российский проект меморандума пока не передан, работа продолжается", - ответил Песков на соответствующий вопрос. "Это проект серьезного документа, он требует тщательной выверки и подготовки", - подчеркнул он.

Представитель Кремля также заявил, что обмен пленными с Украиной будет продолжен во исполнение договоренностей.