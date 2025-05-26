Песков: Россия пока не передала Киеву проект меморандума
Проект меморандума о будущем мирном договоре пока Киеву не передан. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российский проект меморандума пока не передан, работа продолжается", - ответил Песков на соответствующий вопрос. "Это проект серьезного документа, он требует тщательной выверки и подготовки", - подчеркнул он.
Представитель Кремля также заявил, что обмен пленными с Украиной будет продолжен во исполнение договоренностей.
"Речь идет о выполнении стамбульских договоренностей", - добавил он.