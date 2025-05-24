Клишас высказался, существует ли юридически СССР

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указал на текст Конституции РФ как на свидетельство того, что Советский Союз сейчас де-юре не существует.

Комментируя в своем Telegram-канале вопрос о том, "существует ли юридически до сегодняшнего дня СССР", парламентарий напомнил: в тексте российской конституции прописано, что РФ является правопреемником Советского Союза.

"Согласитесь, было бы странно считать Россию правопреемником СССР и закреплять данное положение в Конституции в 2020 году, полагая, что СССР все еще существует..." - написал сенатор.

Останина: в Госдуме готовы расследовать вопрос о юридическом статусе СССР

Советник президента РФ Антон Кобяков ранее на пресс-конференции по итогам Петербургского международного юридического форума сказал, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому Советский Союз "юридически еще существует".