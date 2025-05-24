В Совфеде назвали сроки передачи Киеву меморандума

Россия заканчивает работу над меморандумом по урегулированию украинского кризиса. В ближайшие дни Киеву передадут соответствующие наработки. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Сенатор отметил, что работа над меморандумом уже находится в завершающей стадии.

«Я ожидаю, что российские наработки по меморандуму будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня», — сказал Косачев.

По его словам, скорее всего, документ пока не будет предан публичной огласке, поскольку предстоит сложный переговорный процесс, «очень деликатный во многих отношениях».

Ранее в Кремле рассказали о сроках подготовки меморандума Москвы и Киева по урегулированию конфликта.