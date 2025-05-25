Путин обратился к африканским лидерам

Президент России Владимир Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки и выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-африканских свяей.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

«За прошедшие десятилетия независимые государства Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества (...). Многостороннее взаимодействие, налаженное в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур, способствует упрочению безопасности и стабильности на континенте», — говорится в обращении президента к главам государств и правительств стран Африки.

Путин подчеркнул, что Россия выступает за расширение дружественных отношений с африканскими партнерами. До конца года планируется провести Форум партнерства Россия — Африка.

Трамп раскритиковал Зеленского за поездку в Африку

Ранее Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV, американского кардинала Роберта Прево с избранием.