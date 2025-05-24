В России прокомментировали новый план Зеленского по убеждению Москвы
Когда ведутся переговоры об условиях нормализации отношений, никогда не надо делать эмоциональных заявлений, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о дополнительных санкциях против России.
«Я априори не согласен с мнением Зеленского. Когда ведутся переговоры об условиях нормализации, никогда не надо делать глупых, широкомасштабных, эмоциональных заявлений. Потому что это все отравляет атмосферу для ведения серьезного разговора», — поделился Карасин.
Ранее Зеленский заявил, что только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь. Президент Украины подчеркнул, что Киев ждет новых санкционных шагов от США, Европы и всех своих партнеров.
Также стало известно, что Европейский союз (ЕС) изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против России. Также европейское объединение рассматривает возможность снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода «Северный поток» в рамках нового пакета санкций.