Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что Евросоюз «сошёл с ума». Об этом пишет RT.

Ранее СМИ сообщили, что Брюссель разрабатывает новые антироссийские санкции, в частности, рассматривает возможность отключения 20 банков от международной платёжной системы SWIFT.

«Чем дальше будет развиваться ситуация, тем быстрее, мне кажется, они опомнятся. Потому что они сейчас подойдут к краю и поймут, что остались в одиночестве. Даже американцы отказываются поддерживать их идеи об «окончательной изоляции» нашей страны», — пояснил Джабаров.

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Сенатор заметил, что в Европе обещают отключить российские банки от платежных систем. Вместе с тем, добавил он, европейские страны через посредников наращивают объём закупок российского газа и российской нефти.

«Это же самое настоящее ханжество. С одной стороны, говорят, что с Россией надо рвать, а с другой стороны — тихонечко, чтобы никто не слышал и не видел, будем продолжать с ней экономические связи», — констатировал Джабаров.

Ранее сенатор заявил, что главе евродипломатии Кае Каллас следует после отстранения от ряда ключевых проектов оставить политическую деятельность и заняться домашними делами.