Министерство обороны РФ сообщило о возвращении еще 307 российских военнослужащих в обмен на 307 военнопленных ВСУ.

Возвращенные из плена российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Киев отдал России соратника Медведчука во время обмена пленными

Отмечается, что масштабный обмен пленными будет продолжен.

Накануне состоялся первый этап обмена, в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Об обмене 1000 на 1000 стороны договорились на переговорах в Стамбуле.