Россия и Украина провели новый этап обмена пленными

Россия и Украина провели еще один раунд обмена военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых в Турции. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 307 российских военнослужащих.

Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ, пояснили в Минобороны.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Солдаты будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен, констатировали в ведомстве.

Напомним, что первый обмен после переговоров в Стамбуле состоялся накануне. Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил ранее, что обмен будет проходить в несколько этапов, поскольку передать сразу такое число людей технически сложно.