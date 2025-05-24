Российский посол рассказал об усталости британцев от Украины

Майк Габриелян

Британцы все больше устают от темы украинского конфликта, они не хотят содержать украинских беженцев за государственный счет. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, сообщает РИА Новости.

Российский посол рассказал об усталости британцев от Украины
© ТАСС

Дипломат отметил, что 80% британцев год назад поддерживали действия своего правительства в отношении украинского кризиса. Сейчас эта цифра заметно снизилась.

«Тенденция очевидна. Это сокращение поддержки со стороны населения. Все больше речь идет о том, что британцы устали от украинских беженцев и не хотят их содержать», — сказал Келин.

В феврале компания YouGov выяснила, что 60% жителей Британии не хотят увеличения поддержки Киева. Поддержали эту идею лишь 24%.

В апреле британский журналист Джонни Миллер объяснил, зачем Лондон помогает Украине. На его взгляд, подоплекой стали экономические проблемы Британии.

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