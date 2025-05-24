Британцы все больше устают от темы украинского конфликта, они не хотят содержать украинских беженцев за государственный счет. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что 80% британцев год назад поддерживали действия своего правительства в отношении украинского кризиса. Сейчас эта цифра заметно снизилась.

«Тенденция очевидна. Это сокращение поддержки со стороны населения. Все больше речь идет о том, что британцы устали от украинских беженцев и не хотят их содержать», — сказал Келин.

В феврале компания YouGov выяснила, что 60% жителей Британии не хотят увеличения поддержки Киева. Поддержали эту идею лишь 24%.

В апреле британский журналист Джонни Миллер объяснил, зачем Лондон помогает Украине. На его взгляд, подоплекой стали экономические проблемы Британии.